Mientras espera nuevos amistosos, Newell's define el tema Isnaldo

Mientras el plantel leproso se prepara para afrontar un nuevo par de partidos amistosos tras los dos buenos ensayos de la semana pasada, la dirigencia y el cuerpo técnico definen por estas horas qué determinación tomarán en relación al futuro de Eugenio Isnaldo. Es que Isnaldo ya avisó que no renovará su contrato cuando caduque, en junio, el que aún lo liga a la entidad. Y el dilema que se les aparece a los directivos es si utilizarlo en el primer equipo o dejarlo colgado. Con esto último, la comisión trataría de abortar el hecho de que en junio se marche sin dejar beneficios económicos utilizando la vidriera rojinegra; con lo primero, priorizará la cuestión deportiva, usando a un futbolista que puede ser valioso en la lucha por el campeonato ante la ausencia de Tévez y Matos. Por otra lado, este martes la formación de Osella se las verá con Sarmiento de Junín en Bella Vista, en el tercer cotejo de preparación tras los éxitos ante Atlético Paraná y frente a Instituto. Luego, jugará el sábado ante Atlético Rafaela, partido que podría ir con público y en el Coloso.

