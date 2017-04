Misión de punta: Newell's visita a Huracán para ser líder

Los once serán: Marcos Díaz; Romat, Nervo, Federico Mancinelli y Lucas Villalba; Mariano González, Matías Fritzler, Lucio Compagnucci y Alejandro Romero Gamarra; Julio Angulo y Norberto Briasco. Arbitrará Héctor Paletta y transmitirá Radio 2.

Newell's tendrá esta tarde la posibilidad que viene persiguiendo desde hace varias fechas: darle caza a Boca en lo más alto de la tabla de posiciones del torneo de primera división. Desde las 16 y por la fecha 22, el elenco rojinegro visitará a Huracán y, de ganar, le meterá presión al Xeneize, que jugará el domingo ante Arsenal. Enfrente tendrá a un adversario que se encuentra en la posición 23º de la tabla con 21 puntos y que necesita sumar sí o sí para no tener complicaciones con el promedio, ya que Temperley, que está en la zona de los que caerían hoy a la B Nacional, tiene apenas seis unidades menos. Osella decidió mantener el equipo que viene de derrotar a Aldosivi ya que no tiene lesionados ni suspendidos, por lo que podrá repetir la escuadra la que viene jugando en las últimas presentaciones: Pocrnjic; San Román, Moiraghi, Domínguez, Paz; Sills, Quignon; Amoroso, Formica, Maxi Rodríguez; Scocco. Del otro lado, el Globo lleva ya cinco encuentros sin ganar y el DT Juan Manuel Azconzábal retocará la línea defensiva: Hugo Nervo purgó la sanción y jugará por Mario Risso, mientras que Nicolás Romat, que también dejó atrás la suspensión, ingresará por Carlos Araujo.

