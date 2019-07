Federico Molinari es rosarino de nacimiento pero de San Jorge por adopción. Y a sus 35 años, es noticia no sólo por un nuevo logro deportivo en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú. Si no también porque en pleno festejo sorprendió a su mujer con un pedido de casamiento.

Molinari, ganador del diploma olímpico en Londres 2012, obtuvo este martes la medalla de bronce en la final de anillas de gimnasia artística al culminar tercero. Y cuando estaba en plena entrevista televisiva con TyC Sports, le hizo a su novia Paula (con quien llevan 15 años juntos y dos hijos) la propuesta inesperada.