Montero: “Doy un paso al costado, el responsable de todo soy yo”

Paolo Montero se fue de Central tras la eliminación de la semifinal de la Copa Argentina ante Atlético Tucumán. El DT uruguayo no aceptó preguntas de la prensa y se limitó a informar su decisión.



“Vengo con respeto a despedirme de ustedes. Les informé a los jugadores que damos un paso al costado”, inició el conductor oriental.



Según Paolo, “No hay que analizar ni pensar nada: no se están dando los resultados y el responsable de todo soy yo. Hay que seguir adelante, con mucha fuerza”,.



“Sólo vine a decirles ésto a ustedes tras informarlo en el vestuario. Sin preguntas. Ya fue. ¿Qué sentí? Sentí que me voy”, concluyó.



Los números de Paolo en el banco centralista fueron: 29 partidos, 12 triunfos, 10 empates y 7 derrotas, con una eficacia de 52% de los puntos.



A partir de ahora, se iniciará la danza de nombres alrededor del cargo que quedó vacante. En principio, quien tomará la dirección interina del plantel será Leo Fernández, DT de la Reserva.