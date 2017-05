Montero analiza una variante sorprendente en el fondo

El entrenador de Rosario Central, Paolo Montero, no tendrá a Víctor Salazar ni a Cristian Villagra para visitar el domingo a a las 15 a Newell's. Lo que significa todo un dolor de cabeza para el técnico, ya que deberá recurrir a elementos que habitualmente no son tenidos en cuenta en esos puestos.



Los primeros candidatos en aparecer para suplir estas ausencias fueron los "lógicos": con Paulo Ferrari disponible, la opción A parecía ser Facundo Rizzi, el juvenil 3 de la Reserva al que todos consideran como una de las figuras de la renovación. La opción B, que entrara Renzo Alfani con Pinola al costado. Pero ahora hay una opción C. Con un actor inesperado.



Y es que ganó terreno en estas horas la versión de que corre con buenas chances de jugar abajo Mauricio Martínez, el talentoso volante que el uruguayo ya ha usado como doble cinco y volante derecho.



El ex Unión ya jugó allí dos amistosos de pretemporada en febrero: en el 1-1 ante Belgrano y el 0 a 0 con Atlético Paraná. En ambas ocasiones, Martínez formó la dupla central con el paraguayo Leguizamón, con Salazar y Villagra a los costados. Aquí, de darse, al Coloso los acompañarían Ferrari y Pinola en las bandas.



Por lo demás, Gustavo Colman y Marco Ruben tendrían su puesto asegurado: el mediocampista por Salazar y el capitán por Germán Herrera. Los demás seguirían siendo los mismos que cayeron ante San Lorenzo en el Gasómetro.