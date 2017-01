Montero elogió a Coudet y dijo que mantendrá el “espíritu ganador”

El ex DT de Colón señaló que es “un orgullo” dirigir el conjunto de Arroyito y que sabe que “la vara está alta". También marcó el objetivo de sumar puntos para mejorar la campaña en el torneo local.

"El equipo del Chacho tuvo momentos espectaculares, jugó muy bien al fútbol. No va a haber muchos cambios", adelantó el uruguayo en su primer contacto con la prensa.

