Montero espera a Colman para definir el equipo

Rosario Central desanda las horas previa a una nueva salida a escena en el torneo de primera división, en el que busca lograr un boleto a la próxima Copa Sudamericana, de la que se encuentra alejado a apenas un punto.



El domingo, desde las 17 ante Aldosivi y con arbitraje de Patricio Loustau, el elenco de Montero se presentará por la fecha 22 con una formación que mantiene algunas dudas.



La principal es la presencia de Gustavo Colman, quien arrastra un esguince de rodilla que le impidió trabajar con normalidad durante toda la semana. El DT lo aguardará hasta definir su situación y luego, en caso de que no juegue, escogerá a su reemplazante.



Los que volverán seguramente son Víctor Salazar y Teófilo Gutiérrez, aunque no estará presente Marco Ruben, expulsado ante Gimnasia y con dos fechas para purgar por delante.



A esta hora, las dudas son Lovera o Rivas en caso de que Colman no juegue; y arriba, Herrera o Bordagaray para acompañar a Teo.