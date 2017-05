Montero hizo un retoque en el mediocampo

Rosario Central visitará este próximo domingo a las 18.15 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 23 del torneo de primera división con arbitraje de Andrés Merlos. Y parece que lo hará con un único cambio en relación al éxito ante Aldosivi.



En el mediocampo, Mauricio Martínez sustituyó a Leonel Rivas y el resto no tuvo variantes. Hoy se sumó al grupo Gustavo Colman tras su licencia familiar. Pero al no haber entrenado durante toda la semana, es casi una certeza que estará en el banco de suplentes.



De esta manera, con la vuelta de Marco Ruben para el clásico de la fecha siguiente, Montero expondrá sin inconvenientes a Germán Herrera, quien acumula cuatro amarillas y podría quedar al margen del derby con Newell's. Y Villagra, otro que está en capilla, seguirá suplente.



De esta manera, el único real peligro para Montero de cara a la visita al Coloso será que Washington Camacho sea amonestado, pero para Paolo el ex Defensa es clave (es el goleador del equipo) y no lo sacará de la escuadra inicial.



Sujeto a confirmación, el once sería: Rodríguez; Salazar, Leguizamón, Pinola, Ferrari; Camacho, Musto, Martínez, Carrizo; Herrera, Teo Gutiérrez.