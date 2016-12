Montero renunció como DT de Colón y le allanó el camino a Central

Luzzi le comunicó de entrada el interés canalla a la cúpula de la dirigencia santafesina, que intentó comunicarse directamente con Montero (de vacaciones en Italia) y no lo pudo lograr. Algo que les generó incertidumbre y malestar. En caso de que el Canalla y Montero finalmente se pongan de acuerdo, Central deberá resarcir económicamente a Colón ya que el contrato no tienen cláusula de rescisión y debe, lisa y llanamente, romperse.

Desde la despedida del Chacho, Rosario Central tiene subrayado el nombre de Paolo Montero en su lista de posibles entrenadores del primer equipo. A la dirigencia de Colón no le hizo ninguna gracia conocer dicho interés pero ahora también salir a buscar DT.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo