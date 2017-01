Montero, tras el amistoso: “Hay que trabajar para ser más compactos”

Rosario Central cayó en los penales ante Talleres en Mar del Plata y para el técnico canalla, Paolo Montero, hubo aspectos positivos y negativos a destacar. El DT uruguayo aceptó que les costó defender anten la posesión cordobesa del primer tiempo, pero destacó algunas asociaciones y juego a dos toques que le generaron llegadas al arco rival.



“El balance es que debemos seguir mejorando: hay que seguir trabajando duro, como lo vienen haciendo. Tácticamente, lo más importante es trabajar para que el equipo se vea más compacto. En el primer tiempo, Talleres movió bien la pelota y nos encontró abiertos muchas veces. A veces salíamos de a uno y eso puede costar caro”, hizo autocrítica el ex jugador de Juventus.



Sobre lo que quedó en el haber, señaló: “Rescato el esfuerzo. Y que cuando jugamos a dos toques y en velocidad, encontramos los espacios. Pese a que no tuvimos tantas chances de gol, las jugadas que se generaron fueron por salidas rápidas, a dos toques, buscando los espacios. También es cierto que muchos movimientos los tienen incorporados los propios delanteros, porque tenemos jugadores de gran jerarquía”.



“No me preocupa nada de lo de esta noche porque cuando tenés jugadores que se entrenan al máximo, no queda otra que ir mejorando. Hace diez días que nos conocemos. Cuando agarren el ritmo del día a día y los partidos, que es cuando mejora la parte física, iremos hacia un mejor nivel”, destacó.



Y cerró hablando de los hinchas centralistas: “Son muy afectuosos: tenían razón los que me dijeron que estaban todos locos. Los socios que van a la plieta en el complejo me tratan con cariño, te desean el bien porque Central para ellos es todo”.