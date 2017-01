Montoya: "Tengo 23 años y ya le dije que no a un gran contrato"

Walter Montoya es el chico de tapa por estos días. Literal: el diario deportivo Olé lo puso en su portada como tema principal hoy por tercera vez consecutiva. Y es que son nada menos que River y Boca los clubes que se disputan los servicios del volante chaqueño, cuyo futuro en Central parece, al menos, complicado.

"Algo hay, pero mi cabeza está en la realidad. Y es que tengo contrato en Central y vamos a empezar la pretemporada con el cuerpo técnico nuevo", arrancó el mediocampista su diálogo con Zapping Sport, donde aceptó que se le hace difícil volver a negarse a una mejora económica.

En Radio 2, comentó: "Es difícil, tengo 23 años y ya dije que no a un gran contrato de un gran club de México. Pienso que es un lindo momento. A cualquier jugador si viene algo le interesa cambiar de aire. Pero la realidad es que Central es mi club".

"Era mucha plata. Con eso, no sé si salvado, pero seguro con mi familia nos íbamos a Miami, no a Brasil (risas). Igual no lo lamento ni nada, estoy feliz y disfruto el momento que me toca vivir. Uno tiene que estar así: sacando lo máximo de este momento", añadió.



Su momento

Walter cree que esta es una chance difícil de rechazar: "Puede ser que este sea mi momento. Pero ahora no hay nada concreto. Después, si viene, bienvenido sea: que sea lo mejor para mí y para el club. Si me llego a ir, quiero salir bien, como se debe: no por la ventana ni la puerta de atrás", añadió.

De todas maneras, Montoya remarcó que no sería un drama quedarse donde es feliz: "Si me tengo que quedar, lo haré para ganarme la titularidad y seguir aprendiendo. Nadie me va a regalar nada. No tengo drama.

Consultado sobre si prefiere a River o Boca, contestó: "Me da lo mismo, no sé nada, no te puedo decir con certeza. Si llega algo, con los papeles sobre la mesa, nos sentaremos a analizar qué es lo mejor para Central y para mí. Primero debe llegar algo concreto".

Y cerró: "Me jugué una carta importante en junio para quedarme y consagrarme con un título. Todavía tengo la espina de no poder salir campeón, estuvimos cerca. Jugar dos finales seguidas no es fácil. Dije que no a México porque estaba convencido. Y acerté, me la jugué bien jugado".