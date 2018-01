Nehuén Paz será jugador del Bologna

Finalmente, será Bologna el destino de Nehuén Paz. El jugador de Newell's viajará en estas horas a Italia para acabar de sellar su vinculación al club de la Serie A, competencia desde la que le había llegado otra oferta a la Lepra que generó nuevas controversias entre la dirigencia.

El futbolista, que ya sacó todas sus pertenencias del predio Bella Vista, se vinculará al club bolognés luego de una dilación que generó dudas, ya que Benevento (otro club de la primera división italiana) hizo saber su deseo de contratarlo.

Los documentos contractuales enviados por Bologna para su revisión se demoraron m ás de la cuenta: debían llegar a principios de semana, pero lo hicieron en las últimas horas. En ese lapso, creció la alternativa de Benevento (fogoneada, según trascendió, por el vicepresidente Cristian D'Amico), aunque finalmente la CD se inclinó por la de la entidad azulgrana.



Si bien no se blanquearon los montos, por esta transferencia le quedarán a Newell's cerca de 800 mil euros limpios. El ex jugador de All Boys, que tendrá su primera experiencia europea, firmará un contrato por cuatro años.