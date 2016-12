Newell's buscará traer otro refuerzo tras la fractura de Tévez

La tranquilidad con la que Newell's acabó el semestre futbolístico se alteró con las dos últimas noticias, una vinculada a lo estrictamente deportivo y otra en el plano judicial. La primera tiene como protagonista a Mauricio Tévez, quien según el parte médico comunicado por el club en los canales oficiales sufrió "fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho" y "será operado en el transcurso de la semana". El delantero habría sufrido la lesión en la última semana de entrenamientos, pero como el dolor no se le fue le realizaron estudios que determinaron este diagnóstico. Así, estaría afuera entre tres y cuatro meses. Con este panorama, la dirigencia gestionará una habilitación especial de AFA para poder traer un refuerzo más, por afuera del reducido cupo de dos que se permitirá en este receso. La CD confía en contar con los argumentos y cumplir los requisitos para tener esa posibilidad. Por otra parte, en las últimas horas el peruano Luis Advíncula, a través de sus abogados, intimó al club a pagarle lo adeudado en el conocido como "contrato paralelo" o "segundo contrato", que la comisión directiva anterior le firmó por afuera de la habilitación judicial del magistrado Fabián Bellizia. Debido a la existencia de este segundo contrato (50 mil dólares mensuales, más una prima de 200 mil dólares), que se agrega al contrato oficial y que el peruano pretende cobrar, fueron denunciados los ex dirigentes Jorge Riccobelli y Pablo Morosano.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo