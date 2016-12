"Newell's cierra el año apretado en lo económico"

"Newell's cierra el año apretado, pero como todos saben la parte deportiva ayuda. Estamos mejorando, pero aún no salimos a flote como queremos. Habrá que seguirla peleando, pero ajustando algunas cuestiones vamos a llegar bien a mediados del año próximo", dijo sobre el presente de la institución.

"El contrato con Osella está hecho hasta el 30 de junio de 2017. Surgió una confusión porque hay una cláusula de rescisión unilateral para el 31 de diciembre que el club se reservaba y él estaba esperando la definición. Yo mismo le confirmé que no la activaremos y seguirá siendo el entrenador", comentó.

