Tras la derrota a manos de Vélez Sarsfield, la primera de la era Frank Kudelka en Newell's, el plantel rojinegro disfrutará de su segundo día de descanso y recién el martes volverá a los entrenamientos de cara al próximo compromiso ante Huracán, el domingo venidero a las 13.15 en el Coloso.

El cuerpo técnico decidió darles dos jornadas de recuperación a sus futbolistas ya que tienen tiempo suficiente para preparar el partido previo al clásico de la ciudad, que se jugará dos semanas más tarde (habrá un fin de semana libre por fecha FIFA) en el Gigante.

Nadalin terminó con una sobrecarga. (Télam)



El único jugador que acabó el choque con el Fortín con algún inconveniente físico es Facundo Nadalin, con una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo que lo sacó de partido a los 15 minutos del segundo tiempo. Se espera información de parte del cuerpo médico.

El principal candidato a entrar si no se recupera a tiempo es Ángelo Gabrielli, quien fue su sustituto en Liniers. Claro que su nivel no fue bueno (en el Seguimiento Individual le pusieron 3), no supo controlar a Romero por su costado y smebró dudas.