Newell's desechó oferta por Formica y negocia a Escobar

Mientras el plantel entrena con los dos refuerzos incorporados desde inicios de la pretemporada (San Román y Mansilla), ahora la dirigencia de Newell's aspira a vender a alguno de sus futbolistas para equilibrar la finanzas. Eso sí: ninguno que le genere un hueco importante en la formación inicial a Diego Osella. Por eso, y por insuficiente en el aspecto económico, es que la CD rojinegra desechó un ofrecimiento de un equipo turco que quiso hacerse con los servicios de Mauro Formica, uno de los motores futbolísticos de la estructura leprosa que hizo un gran primer semestre y marcha segundo en el torneo. En cambio, Newell's sí buscará desprenderse de Franco Escobar, un defensor con enorme proyección pero hoy relegado del once inicial. Por estas horas, un empresario apoderado por la institución (Alejandro Torres, también representante de Diego Osella) esté en México gestionando su traspaso a Cruz Azul. Según trascendió, el poder regirá hasta la semana que viene, tiempo en el que la dirigencia rojinegra espera poder recibir la noticia de que ingresarán dólares contantes y sonantes para poner al día las cuentas de la entidad.

