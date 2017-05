Newell's: el conflicto con los empleados llega al Ministerio de Trabajo

El paro de los trabajadores de Newell's Old Boys por el despido de tres empleados, según aseguran "sin causa", podría quedar desactivado si esta mañana el Ministerio de Trabajo dicta la conciliación obligatoria solicitada por la CD en el conflicto que mantiene paralizado al club.



A las 11, se reunirán parte de la dirigencia leprosa con los representantes de los trabajadores para tratar de arribar a una solución, algo que por ahora no asoma como sencillo ya que la comisión directiva se mantiene firme en su postura de no reincorporar a los empleados despedidos "con causa".



Pero ese no es el único problema que afrontan Bermúdez y compañía, ya que además el club no tiene los fondos para hacer frente al depósito de los cheques que los jugadores recibieron la semana pasada como pago de sueldos atrasadados.



Los futbolistas entrenarán esta mañana con ropa informal (la utilería está plegada al paro y la indumentaria oficial no se puede utilizar), y si bien no hay indicios de que puedan ir hacia una medida de fuerza como no entrenar, se espera que tras la práctica lean un comunicado. Todo a tres días de recibir a Independiente.