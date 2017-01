Newell's: el plantel rechazó la oferta del club y continúa el paro

González agregó que el club le debe al plantel cuatro meses de sueldos y el aguinaldo. Los jugadores sostuvieron que volverían a entrenar en caso de que la institución abone dos meses de sueldos. "Están pidiendo menos de la mitad de lo adeudado. Me parece bien la posición", comentó.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo