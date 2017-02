Newell's empató con Sarmiento de Junín

El rendimiento leproso fue de menor a mayor, ya que en el primer tiempo el Verde lo asfixió y le impidió desarrollar el juego que acostumbra Newell's. La única chance clara fue una de Amoroso, que el ex Olimpo definió mal en buena posición para anotar. En el complemento se vio lo mejor del rojinegro: además del gol, tuvo una gran chance con un remate en el palo de la Fiera y otra acción colectiva que acabó con Nacho Scocco exigiendo a Chiarini a una gran atajada. Por su parte, Sarmiento pudo establecer el segundo, pero Pocrnjic se lo sacó a Cuevas. Con respecto a la alineación, Franco Escobar se lo perdió por una inflamación en una muela y por eso jugó José San Román. El once fue: Pocrnjic; San Román, Formiliano, Paz, Voboril; Amoroso, Sills, Quignon, Rodriguez; Formica; Scocco. Enfrente, Sarmiento alistó a: Chiarini; Scifo, Niz, Bianchi Arce, Ferracuti; Busse, Antonini, Peña Godoy, Di Renzo, Vidal, Cuevas. El DT es Fernando Quiroz. La ronda de amistosos, que se había iniciado con los triunfos ante Atlético Paraná e Instituto de Córdoba , proseguirá el sábado ante Atlético Rafaela, en nuestra ciudad pero en sede a definir.

