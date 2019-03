Newell's entrenó y se embarcó hacia La Plata para un partido crucial

Newell's viajó este jueves rumbo a la Plata para el crucial encuentro del viernes a las 19 ante Gimnasia, por la fecha 23 de la Superliga. ¿Por qué crucial? Porque en la temporada que viene, serán rivales directos en la lucha por la permanencia en primera (de hecho, el Lobo está comprometido en este final de torneo).

El equipo de Héctor Bidoglio no está confirmado. Si bien se sabe que Maxi Rodríguez no estará presente y se especula con los debuts de los juveniles Aníbal Moreno y Juan Manuel Requena en el mediocampo, el DT todavía no lo ratificó específicamente.





Último entrenamiento ����⚽️



El plantel almorzará en el edificio Griffa y luego emprenderá viaje a La Plata. pic.twitter.com/BZr5WQsBNe — Newell's Old Boys (@CANOBoficial) 14 de marzo de 2019





Habría cinco cambios: Stéfano Callegari por Teodoro Paredes (táctico), Juan Pablo Freytes por Mariano Bíttolo (lesionado), Aníbal Moreno por Jerónimo Cacciabue (expulsado), Juan Manuel Requena por Braian Rivero (suspendido) y Mauro Formica por Lisandro Alzugaray.

La alineación sería: Aguerre; Nadalín, Callegari, Fontanini, Freytes; Moreno, Requena; Leal, Formica, Figueroa; Alexis Rodríguez. La situación de Cristian Insaurralde es similar a la de Maxi, ya que se repone de una lesión, aunque él sí estaría en el banco de suplentes.