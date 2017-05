Newell's espera el fallo de AFA y Osella debe cambiar la agenda

A pesar de los dos tropiezos consecutivos ante Independiente y en el clásico de la ciudad, Newell's sigue prendido en la lucha por el campeonato. Y el azar determinó que este próximo fin de semana tenga una buena oportunidad para recuperarse: por la fecha 25, visitará nada menos que al líder Boca, del que marcha a cuatro puntos. Pero el cuerpo técnico debió retocar la agenda de trabajo ya que sorpresivamente AFA modificó día y horario de dicho cotejo: según una resolución emanada del Comité de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo se adelantó para el sábado a las 18. Por eso, Osella adelantará para hoy el ensayo de fútbol en el que probará el equipo, al que seguramente le hará algún retoque. Primero, porque Facundo Quignon está lesionado; y segundo, porque no quedó conforme con el trabajo de otros titulares ante Central. Lo que sí es seguro es que Ignacio Scocco jugará pese a estar suspendido por acumulación de amarillas, ya que la entidad solicitará la aplicación del artículo 225 por los futbolistas convocados a la selección sub 20. Además, Germán Voboril, Jalil Elías y Jacobo Mansilla podrían tener la chance de jugar. Por otra parte, este jueves se expedirá en primera instancia el Tribunal de Disciplina de AFA tras analizar el informe de Federico Beligoy sobre la suspensión del derby del domingo. Una vez conocido el fallo, Newell's tendrá una semana para hacer su descargo: se especula con una multa económica y la sanción de jugar un partido a puertas cerradas.

