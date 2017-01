Newell's hizo fútbol en Mardel con la presencia de Quignon

La Lepra regresará el viernes desde Mar del Plata a la ciudad para continuar la puesta a punto física y futbolística de cara a una nueva temporada. Pero pese a que no pudo concertar amistosos en la Feliz, este martes llevó a cabo un ensayo de fútbol formal.

