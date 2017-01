Newell's: hubo acuerdo y los jugadores levantaron el paro

El directivo, además, aceptó que la llegada de José San Román como segundo refuerzo está prácticamente confirmada. "La gestión no le costará dinero al club, ya que viene a préstamo sin cargo", recordó.

Además, comentó que en realidad la deuda de esta comisión directiva es de dos meses de salarios, ya que "históricamente, Newell's cobró con dos meses de atraso" y que el motivo por el cual no pudieron efectivizar los pagos fue la demora en el cobro del dinero de FPT.

