Newell's inicia una semana en la que espera novedades en el mercado

Newell's arrancó el año con el pie derecho y se ganó el derecho a vivir una semana de tranquilidad, al menos en el aspecto deportivo. Este lunes regresó a los entrenamientos en el predio Bella Vista y ya puso la cabeza en el juego que viene, el domingo a las 17 ante Estudiantes.



Juan Manuel Llop espera recibir de parte de la dirigencia la información de la habilitación de Fabricio Fontanini, que podría demorarse varios días más ya que recién la semana que viene el juez Fabián Bellizia retomará sus funciones.



Si el ex Rafaela sigue afuera, la dupla de centrales no será retocada; pero si llega la habilitación, el Chocho deberá escoger entre Bruno Bianchi y Joaquín Varela, dupla que arrancó ante Arsenal. De los dos, hoy por hoy, está mejor parado el juvenil catamarqueño, que cumplió e hizo un gol por sobre el ex Atlético Tucumán, que tuvo una tarde floja.



Por lo demás, habrá que aguardar el devenir de los entrenamientos para ver si el DT le hace algún otro retoque a la formación. Quizás guardna alguna posibilidad de entrar Hernán Bernardello y el juvenil Cabrera.



Por otro lado, la comisión directiva buscará en estos días concretar la llegada del delantero Nazareno Solís, futbolista de Huracán que este domingo jugó los últimos 15 minutos en la victoria ante River y cuyo pase pertenece a Boca. El hecho de que haya jugado no es un aliciente para las chances de la Lepra.