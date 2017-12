Newell's inicia una semana importante de cara a su futuro

La comisión directiva de Newell's se prepara para afrontar una semana sumamente importante en su futuro inmediato. Porque a las reuniones que sobrevendrán para planificar el año deportivo, entre posibles ventas y poco probables incorporaciones, se agregará el sorteo de la Copa Sudamericana.



La dirigencia sabe que el juez Bellizia no tiene intenciones de abrir el grifo de la maltrecha economía rojinegra y por ende, no habrá chances de traer demasiado. Sólo si se produce alguna venta, y con las deducciones correspondientes para cancelar las deudas, habrá algo de dinero para reforzar el equipo.



En ese sentido, el jugador por el que este lunes habrá una reunión es Luciano Pocrnjic, a quien buscan desde Liga de Quito. Bermúdez y compañía, y mucho menos Llop, no ven de manera simpática que pueda emigrar uno de los principales sostener del equipo.



Pero el capitán, de 36 años, sueña con una transferencia que le permita ganar cierto desahogo económico a esta altura de su carrera, por lo que habrá por estas horas una puja entre los deseos del arquero, la necesidad ñubelista y lo que esté dispuesto a pagar la Liga.



Otros temas a resolver: la permanencia de Mauro Guevgeozian (lo quiere Temperley de nuevo, también Unión de Santa Fe) y de Víctor Figueroa, la chance de venta de Nehuén Paz y Milton Valenzuela y el controvertido caso Sarmiento, a quien esperan al cabo de sus vacaciones para conversar sobre sus últimas actitudes extra deportivas.



Por otra parte, este miércoles se llevará a cabo el sorteo de la edición 2018 de la Copa Sudamericana, de la que Newell's participará. Los dos encargados de la representación de la entidad del Parque en Paraguay serán Eduardo Bermúdez y José Concina, presidente y secretario respectivamente.