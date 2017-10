Newell's jugó mal y Vélez le ganó con justicia en Liniers

Newell's sigue sumido en la irregularidad. Y este sábado, fue Vélez el que lo derrotó por 1 a 0, por la fecha 6 de la Superliga de primera división. El único gol del encuentro lo anotó Matías Vargas a los 32 minutos del primer tiempo. La Lepra ya lleva tres cotejos sin alegrías.





El equipo de Llop jugó su peor cotejo del torneo y mostró una clara involución en su rendimiento en relación a los partidos precedentes. Frente a Lanús no mereció perder, tampoco había sido superado ante el Tomba, pero esta vez el Fortín se lo ganó con justicia por lo hecho durante los 90 minutos. De hecho, hasta podría haber aumentado la diferencia.





CASI AUMENTA VÉLEZ#SuperligaxFOX | Tripichio cabeceó de pique al suelo y la pelota dio en el travesaño. pic.twitter.com/y7Dioejtld — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 14 de octubre de 2017





Los del Parque fueron superados por un conjunto de mayoría de juveniles y bajo presupuesto que, pese a ganar, se defendió mal, aunque ni así pudo el rojinegro aprovechar esas falencias ajenas. Los extremos Fertoli y Torres no pesaron, Sarmiento se quedó en amagos y fue Nery Leyes el que se hizo cargo del juego, sin poder darle fluidez ni claridad a la pelota.



Del otro lado, Vargas (autor del gol) se mostró en toda su expresión y fue el mejor de la cancha. Vélez, sin estridencias, contó con las mejores chances: un cabezazo de Amor que pasó cerca; otro testazo de Romero, que también cabeceó afuera en el segundo palo. Hasta que llegó el gol: Romero le metió una pared precisa al Monito, que definió con el botín abierto ante Pocrnjic.



Después del tanto, se esperaba una reacción al menos anímica de la alineación ñubelista, pero no hubo caso: no mejoró, y hasta lo tuvo Romero, pero pateó sobre el arquero. Así se fueron al descanso, con la imperiosa necesidad de mejorar del lado rosarino.



En el complemento, los ingresos de Figueroa y Cabrera por los extremos Fertoli y Torres le dieron oxígeno y tuvo Newell's sus mejores minutos. Pero se desinfló pronto, Vélez se hizo del balón de nuevo y le generó varias ocasiones claras contra una sola en el otro arco: un disparo de San Román que atajó Aguerre. Los de De Felipe manejaron las riendas y la visita ya casi no inquietó, hasta que Herrera lo terminó entre la bronca y la impotencia de los del Parque Independencia.



El rojinegro tiene apenas 5 puntos de 18 y acumula una seguidilla negativa de derrota ante el Fortín, empate sin goles con Godoy Cruz y caída ante Lanús. Los de De Felippe arrastraban dos derrotas consecutivas ante Independiente y Boca, racha que cortó el buen comienzo de campeonato con dos triunfos (Tigre y Atlético Tucumán) y el reparto ante Talleres sin goles.