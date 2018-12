Newell's: los nombres que quiere Bidoglio y el delantero que sigue

Newell's comenzará la pretemporada la próxima semana con varias novedades. A la gran noticia de la incorporación de Maximiliano Rodríguez se sumó en las últimas horas la renovación del delantero Francisco Fydriszewski. El Polaco viene de anotar dos goles en la victoria por 3 a 0 ante San Martín de Tucumán.

Según informó la cuenta oficial de Twitter de Newell's, el atacante extendió su vínculo con la Lepra hasta junio de 2020, con opción a una renovación de 6 meses más.

�� Francisco Fydriszewski renovó su contrato con #Newells hasta junio de 2020 con opción a una renovación de seis meses más. ¡Vamos Polaco! pic.twitter.com/8Y7mpMgoN4 — Newell's Old Boys (@CANOBoficial) 29 de diciembre de 2018

Por otra parte, el entrenador Héctor Bidoglio ya dio a la comisión directiva nombres y puestos a reforzar. Por el momento quiere dos volantes y un atacante, aunque si no renueva Fabricio Fontanini también solicitará un zaguero central.

Uno es el colombiano Reinaldo Lenis, de 26 años, que pasó por Argentinos Juniors y actualmente se encuentra en Atlético Nacional, donde no sumó muchos minutos de juego.

El segundo es el volante mixto Gonzalo Espinoza, de 28 años, que pasó por varios equipos en Argentina: Racing, All Boys, Arsenal y Patronato. Ahora se encuentra en la Universidad de Chile. Puede desempeñarse como volante interno o como cinco.

En tanto, no se descarta que los dirigentes rojinegros hagan un intento por Pablo Pérez, quien según medios porteños, podría no seguir en Boca. Fernando Belluschi es otro de los nombres con los que sueñan los directivos.

Bidoglio no contaría para la pretemporada que se iniciará la próxima semana con Brian Sarmiento, que no juega hace varios meses por la lesión sufrida en medio de un partido. Ya no tendrá a Iván Piris, que se fue a Libertad de Paraguay.