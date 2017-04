Newell’s no tendrá cambios el sábado ante el colista Arsenal

“Esperamos que se note la diferencia que hay en la tabla”, deseó el arquero rojinegro Luciano Pocrnjic. Aunque advirtió: “No va a ser un partido fácil porque Arsenal está en una situación difícil con el promedio y se sabe que los jugadores sacan un plus en estos casos”.

Newell’s parece tener todo claro de cara al choque de este sábado a las 14 ante Arsenal en el Viaducto de Sarandí. Este jueves por la mañana el DT Diego Osella armó un ejercicio táctico y allí estuvieron los mismos once que salieron a la cancha el sábado pasado para derrotar a Atlético Rafaela.

