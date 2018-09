Newell's recibe a Atlético Tucumán, con la necesidad de ganar por primera vez

Newell's buscará este lunes a la noche obtener su primer triunfo en la Superliga de primera división. Desde las 19, la Lepra recibirá a Atlético Tucumán por la tercera fecha del certamen, obligado a vencer por la necesidad que le plantea la tabla de posiciones y por el reclamo de los hinchas.

Los del Parque vienen de caer ante Godoy Cruz de Mendoza y siguen sin sumar de a tres: hasta acá, sólo pudieron lograr un punto ante Independiente. Por su parte, el Decano llega de lograr en Medellín una histórica clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores.

Para este juego, Omar De Felippe no confirmó el equipo pero habría cambios, ya que el rendimiento en Mendoza fue muy bajo y tanto la tabla como la confiabilidad de los hinchas en el técnico demandan una victoria impostergable.

Las modificaciones llegarían en todas las líneas: abajo, entre Stéfano Callegari y Leandro Grimi está el segundo zaguero central (saldrá Sills) y Leonel Ferroni le dejará su lugar a Mauro Formica, con mariano Bíttolo bajando a la posición de lateral. Será el estreno del Gato desde el arranque.



Por otro lado, el conductor ñubelista dejó afuera de la lista de concentrado al "Espectro" Alfio Oviedo (no tenía ninguna lesión) y le dará la oportunidad a Lisandro Cabrera.

Por su parte, los tucumanos vienen con el ánimo en alza: no sólo por lo hecho en Colombia, sino además porque en el torneo local siguen invictos, con dos empates y la victoria de la fecha pasada ante Colón de Santa Fe.

El técnico, Ricardo Zielinski, no confirmó la escuadra luego del enorme trajín al que fueron sometidos sus futbolistas, con un viaje de vuelta de 15 horas de viaje que tuvo escala en Lima. Sin descanso, no dejaron un sólo día de entrenar y arriban a la ciudad con el once sin definir.



La probable: Cristian Lucchetti; Pier Barrios, Bruno Bianchi, Andrés Lamas, Mathías Abero; Guillermo Acosta, Juan Mercier, Rodrigo Aliendro, David Barbona; Luis Rodríguez, Leandro Díaz.

Un dato: hasta acá, Atlético nunca pudo ganarle a Newell's en primera división, ni en 2009 y ni recientemente. Jugó cinco partidos, perdió tres, todos en Rosario, e igualó dos, en el Monumental. ¿Se cortará la racha?

Arbitra Pablo Dóvalo y transmite Radio 2.