Newell's se retira del mercado de pases

La semana pasada, ya en La Feliz, Eduardo Bermúdez les hizo una promesa que ahora deberá cumplir, por lo que el club no tiene la capacidad para ir por otro futbolista. Por esa razón se frustró la llegada de Mauro Obolo, atacante que estaba muy cerca de arribar al Parque.

