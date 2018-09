Newell's vuelve a entrenar, con la mira puesta en Lanús

El plantel de Newell's tuvo este domingo una jornada de descanso luego del empate en Córdoba ante Belgrano, en el que la Lepra dejó una buena impresión a pesar de no haber podido vulnerar al arquero César Rigamonti. Y que le sirvió para sumar en una fecha en la que no sumaron la mayoría de sus rivales directos.



El grupo de profesionales comandados por Omar De Felippe volverá a entrenar este lunes por la tarde, de cara al encuentro del próximo sábado a las 13.15 ante Lanús, válido por la sexta fecha de la Superliga de primera división.



En relación al equipo, es más que factible que Mauro Formica regrese a la formación inicial ya que el planteo en condición de local será seguramente algo más ofensivo. Habrá que ver quién sale: si el DT rompe el doble cinco y sale Sills, o si saca de la alineación a Héctor Fertoli.



Por otra parte, el cuerpo médico seguirá de cerca la evolución de Teodoro Paredes, el defensor central que desde el encuentro ante Independiente está fuera de las canchas por un desgarro. De estar OK, aparecería por Stéfano Callegari.