Newell's y Patronato, por ahora, no se sacan ventajas

Newell's intentará esta tarde noche sostener con otro triunfo el buen andar que inició la semana pasada ante Chacarita. Lo espera, a partir de las 19.05 y por la octava fecha de la Superliga, el compromiso en Paraná ante Patronato, conjunto que viene de empatar con Independiente aunque lleva tres cotejos sin ganar.



Juan Manuel Llop quedó conforme con lo exhibido por la alineación que venció a Chacarita y por eso mantendrá el once inicial: Luciano Porcjnic; José San Román, Bruno Bianchi, Nehuén Paz, Leonel Ferroni; Braian River, Nery Leyes; Joaquín Torres, Víctor Figueroa, Brian Sarmiento; Luis Leal.



El elenco del Chocho, que vive afectado por los continuos problemas institucionales, atraviesa un torneo irregular: está 19º con 8 puntos, producto de dos victorias (la otra, ante Olimpo), empates con Unión y Godoy Cruz y derrotas ante Huracán, Lanús y Vélez.



Por su parte, el Patrón sumó hasta acá 10 puntos y marcha 14º. Empezó perdiendo con San Martín de San Juan, luego enhebró éxitos consecutivos ante Argentinos, Tigre y Atlético Tucumán, pero ya no volvió a cantar victoria: perdió con Talleres y Boca y empató con el Rojo.



El DT contratado para lograr la permanencia en la máxima categoría (está 22º en al tabvla de promedios, cuando descienden desde el 25º), Juan Pablo Pumpido, no contará con el paraguayo Blas Cáceres, quien arrastra una dolencia en un isquiotibial.