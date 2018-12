Newell's y otra semana en la que intentará abrochar al nuevo técnico

Desde el 25 de noviembre, Newell's está sin técnico oficial. Pasó el interinato de Héctor Bidoglio y los dirigentes aún no pudieron hallar el nombre del entrenador que se hará cargo del primer equipo en la temporada venidera, en la que el equipo del Parque deberá sumar muchos puntos para mejorar su promedio.



Tras viajar a Brasil para acompañar a los juveniles que jugaron un amistoso (el representativo ñubelista perdió 1-0 con Náutico en Recife), el vicepresidente Cristian D'Amico y el secretario Juan José Concina regresaron a Rosario y desde este lunes retomaron las gestiones con los nombres en danza.





Domínguez y Cocca. El primero se aleja, el segundo está descartado.





Ya tachado Diego Cocca, el otro principal candidato, Eduardo Domínguez, empezó a alejarse ya que tendría decidido no dirigir en los próximos meses. Al ex Colón le preguntaron si deseaba dirigir al equipo y por sus pretensiones, pero nunca dio una respuesta.



De este modo, los nombres que quedan en pie entre los que gustan o tienen alguna banca dirigencial son los de Fernando Gamboa y Mariano Soso, aunque los dos tienen trabajo: el Negro en Nacional de Paraguay, el ex Gimnasia LP en Emelec de Ecuador.



Soso dirige en Ecuador.





Además, no habría que descartar al propio Héctor Bidoglio, que cerró un gran interinato con dos victorias, logró la banca de los jugadores y hasta admitió que algunos dirigentes lo tienen apuntado como candidato a ser el DT oficial.