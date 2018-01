Newell's y una reunión en la que lo más destacado fueron las ausencias

En Newell's, se especulaba con una reunión caliente, en la que después de la munición gruesa que se tiraron la semana pasada, se vieran las caras el presidente Eduardo Bermúdez y el secretario José Menchón. Pero no hubo cruce alguno porque una de las partes no asistió.



El mandamás de la entidad no concurrió a la reunión de comisión directiva, que se destacó por el tenor de las ausencias: tampoco dijeron presente el vicepresidente segundo Cristian D’Amico, el prosecretario Juan José Concina ni el protesorero Carlos Cantarelli.



El cónclave fue presidido por el vicepresidente Juan Matías y quedaron al margen las dos principales cuestiones políticas que iban a tratarse: la renuncia presentada por Menchón el 27 de diciembre (el directivo pretende dar marcha atrás) y el pedido de licencia por seis meses al propio Bermúdez.



Por otro lado, y mientras el plantel se entrena en el predio Bella Vista en doble turno y con concentración en Ricardone, trascendió que se frustró definitivamente la llegada de Fernando Márquez, de Defensa y Justicia, por lo que los cañones ahora deberán apuntar para otro lado.



En cuanto a las partidas, crece la posibilidad de que Nehuén Paz sea transferido al fútbol italiano. Genoa es el conjunto que lo pretende y el defensor está decidido a no renovar su contrato en la Lepra, por lo que la venta es la única salida para que el club no pierda su capital.