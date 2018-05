Newell's ya se pone en marcha para satisfacer la exigencia de De Felippe

El entrenador de Newell's, Omar De Felippe, no dio un ultimátum pero sí algo parecido: tras la derrota a manos de Gimnasia, declaró que si no llegan los refuerzos para armar un equipo competitivo, puede no seguir al frente del plantel.



Y los dirigentes, como era de esperar, recogieron el guante rápidamente y se pusieron a trabajar a todo vapor para poder cumplirle el deseo (exigencia) al técnico que en poco tiempo le dio al conjunto del Parque una identidad de juego que le permite ilusionarse con un futuro mejor.



Por eso, en las últimas horas el vicepresidente Cristian D'Amico ya se reunió con el juez Fabián Bellizia para consensuar la manera más redituable de contar con una plantilla "competitiva", como definió el propio De Felippe su deseo. Y el ítem inicial (y prinicipal) es Luis Leal.



El delantero portugués fue clave durante toda la temporada y ya ha habido un acuerdo entre el club y el representante Pedro Aldave para que la Lepra se quede con la ficha por 700 mil dólares en 12 cuotas. Si el juez da el OK, ya habrá un poroto a favor de la comisión directiva.



La clave para que Newell's pueda salir con cierta holgura al mercado a buscar préstamos con cargo, que le permitan elegir sin el condicionante total de lo económico, está en las ventas que puedan producirse en este receso.



Bellizia planteó que 2 millones de dólares sería el monto mínimo de ventas para estabilizar las cuentas y dejarle margen a los dirigentes para incorporar lo que solicite De Felippe.



Por eso, los dirigentes ya se encuentran a la espera de las ofertas que puedan aparecer. Con expectativa y optimismo en lograr que Don Omar siga en la institución, con el equipo que quiere.