Una de las críticas (de las tantas) que se le hace a Lionel Messi cada vez que se pone la camiseta de la selección argentina es lo que hace (o mejor dicho, deja de hacer) justo antes de que arranquen los partidos: que no canta a viva voz el Himno Nacional.

Pero el niño que acompañó a la Pulga en su ingreso al campo de juego antes del partido ante Qatar, el misionero de 11 años Tomás Chávez, hizo una revalación que cambia las cosas: “Él está con la boca cerrada y tararea el himno. Es cierto, no lo canta, pero lo tararea”, confesó.