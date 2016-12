"No hay ninguna posibilidad de que Caire vaya a Newell's"

Entre los nombres que circulan en el mundo Newell's con ciertas chances de llegar para reforzar el equipo en 2017, se encuentra el de Maximiliano Caire, lateral derecho de Vélez. Mejor dicho: se encontraba, ya que el propio presidente del Fortín, Raúl Gámez, desestimó esa posibilidad.

"No hay ninguna posiblidad de que salga de Vélez. La situación deportiva no es ni buena. Y es un puesto en el que Vélez no tiene muchos jugadores. Por ahí si fuera otro puesto en el que no necesitáramos tanto como en ese, podría ser", dijo Gámez en Zapping Sport por Radio 2.

El dirigente señaló: "Hay dos incorporaciones solas por hacer y para nosotros sería una locura pensarlo. Además, Newell's no debería hacerse tanto problema; primero porque da gusto verlo jugar, y segundo porque a lo mejor ni siquiera arranca el campeonato".

Acerca del cortocircuito entre los clubes y la AFA, comentó: "Fue perversa la actitud del gobierno al nombrar a Armando Pérez, que no tiene ninguna capacidad para manejar la AFA. Además no le dan dinero y él piensa que se lo va a sacar a los clubes de lo que estos le deben a AFA. La intención perversa del gobierno es que estemos débiles y que finalmente los clubes sean sociedades anónimas", concluyó.