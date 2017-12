No se lo pierde: CR7 estará en el clásico ante Barcelona

El portugués Cristiano Ronaldo regresó a la dinámica de grupo en la víspera del clásico ante el Barcelona y no se perderá la cita de este sábado a las 9 de Argentina en el Santiago Bernabéu, que terminó de preparar Zinedine Zidane con una sesión con todos sus jugadores disponibles.



Termina el 2017 Zidane con la enfermería del Real Madrid más vacía que en ningún momento de la temporada. Tan solo el tercer arquero, Luca Zidane, sigue trabajando al margen por la recuperación de su lesión de hombro.



Con la incorporación de Cristiano Ronaldo, que durante la semana se ejercitó en solitario por molestias, ya no hay jugadores bajo tratamiento médico alguno y todos están en condiciones de jugar el clásico.



Desde el inicio del entrenamiento se vio a Cristiano Ronaldo junto a sus compañeros, mostrando que está en perfectas condiciones para jugar. Completó toda la sesión y las molestias que lo obligaron a un trabajo específico desde la conclusión del Mundial de Clubes ya son pasado.



El Real Madrid terminó de preparar una cita clave para su futuro liguero con gran ambiente en la plantilla y la única presencia de canteranos en el portero juvenil Moha.



Tras el calentamiento y las habituales bromas, a puerta cerrada Zidane trabajó con balón en el ensayo de la presión y posesión, buscó que sus futbolistas afinasen la puntería con sesión de remates tras centros y un partido final en reducidas dimensiones.



Toda la plantilla junta se fotografió al final de la sesión para lanzar un mensaje de unión desde las cuentas en redes sociales de los jugadores, antes de encarar un partido que siempre marca la temporada.



Del lado de Barcelona, Ernesto Valverde ha dado a conocer este viernes la lista de convocados para el partido. El técnico, finalmente, podrá contar con Jordi Alba, aunque no con Deulofeu, pese a tener el delantero el alta médica y que ha entrenado con el grupo este viernes con la esperanza de poder llegar a tiempo.



Tampoco estará en la cita el francés Ousmane Dembélé, todavía recuperándose de la grave lesión muscular sufrida el pasado mes de septiembre. Tal y como ha mantenido Valverde en las últimas semanas, la intención del cuerpo técnico era la de no forzar al francés de cara al clásico.



Este sábado, el Real Madrid recibirá al Barcelona en el Santiago Bernabéucon con el único objetivo de ganar para acortar la diferencia de 11 puntos que lleva adelante el conjunto catalán.