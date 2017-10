Ortiz se ilusiona: "Sería un lindo desafío debutar en el Gigante"

Marcelo Ortiz tiene todas las posibilidades de debutar como titular en Central, el sábado desde las 14.05 ante Argentinos Juniors en el Gigante. Es que en ese encuentro de la sexta fecha de la Superliga, que arbitrará Pablo Echavarría, Montero no podrá contar con Fernando Tobio, suspendido.



El DT pidió expresamente la llegada del zaguero nacido en Corrientes el 13 de enero de 1994, que fue dirigido por Paolo en su primer paso en el fútbol argentino por Boca Unidos y hasta estuvo cerca de llevárselo a Colón. Si bien ya jugó casi un tiempo ante Colón, sería su primera vez en el once inicial.



"No me tocó jugar en el Gigante aún, pero me gustaría, sería un lindo desafío", dijo el defensor, que mide 1,86, pesa 82 kilos y en mayo de este año llegó a los cien partidos con la casaca auriroja de Boca Unidos, club al que llegó a los trece años y fue prestado a Comunicaciones de Mercedes para jugar el Argentino B.



Ortiz sabe de la necesidad de triunfar del modo que sea para mejorar la cosecha y sostener al entrenador: "Tenemos en el debe que los tres puntos y tenemos que ganar, necesitamos sí o sí sumar de a tres porque nos estamos quedando en el torneo", señaló.



"Hacemos lo más importante, que es abrir los partidos, pero lamentablemente después desaprovechamos dos o tres chances claras y al no liquidarlo, eso nos cuesta", explicó.