Osella, las amarillas de Scocco y la renovación a Maxi Rodríguez

El director técnico leproso, Diego Osella, confirmó que este sábado Newell's jugará ante Huracán con el mismo equipo que goleó a Aldosivi. Señaló que la pelea por el campeonato se definirá "en las próximas cuatro fechas", donde muchos equipos se cruzarán entre sí.

En conferencia de prensa, el entrenador rojinegro manifestó que el Globo, conjunto que enfrentarán este sábado a las 16 en Parque de los Patricios, es un rival "súper complicado". "Hay que ver cómo juega la desesperación de la gente sobre ellos. Debemos centrarnos en lo que tenemos que hacer: manejar el balón, ser intensos y aprovechar las oportunidades", agregó.

De esta forma, Newell's formará ante Huracán con Luciano Pocrnjic; José San Roman, Néstor Moiraghi, Sebastián Domínguez, Nehuén Paz; Juan Ignacio Sills, Facundo Quignon; Joel Amoroso, Mauro Formica, Maximiliano Rodríguez; Ignacio Scocco.

Osella expresó que la pelea por el torneo se definirá en las próximas "cuatro fechas", dado que muchos de los que se encuentran en las primeras seis posiciones se cruzarán entre sí. "En esos partidos está el clásico incluido", comentó.

Sobre las cuatro amarillas que acumula Ignacio Scocco en la previa a la seguidilla de encuentros que tendrá Newell's (Huracán, Independiente, Rosario Central y Boca), explicó: "Le dije que se haga amonestar (ante el Globo) y me dijo que no, que quiere estar en todos. A mí también me gustaría que esté".

Con respecto al contrato que une a Maximiliano Rodríguez con la Lepra, que vence una vez que termine el torneo, el DT dijo que si él fuese directivo ya le hubiese ofrecido la renovación. "Sé que es la intención de (Eduardo) Bermúdez, pero no hubo un ofrecimiento formal. Hay que sostener la base de este equipo y Maxi es indispensable", finalizó.