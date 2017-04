Osella prepara un único cambio para visitar Mar del Plata

Newell's sigue siendo el único escolta de Boca, a cinco puntos del conjunto que por ahora ostenta la cima de la tabla de posiciones. Y este fin de semana intentará escalar y acercarse aún más, para lo que deberá primero vencer a Aldosivi en Mar del Plata y luego esperar que el Xeneize pierda puntos en Rafaela. Para hacer su parte en ese cotejo que se llevará a cabo en La Feliz el sábado a las 14 (arbitraje de Pedro Argañaraz), el entrenador Diego Osella tendrá la posibilidad de mantener el equipo que viene de empatar con Estudiantes en el Coloso, ya que no tiene suspendidos ni lesionados. Pero lo más factible es que Osella haga un retoque en la última línea, ya que Nehuén Paz, quien venía siendo titular en el costado izquierdo de la defensa, ya purgó la sanción por acumulación de amarillas y podría aparecer en reemplazo de Germán Voboril, que cumplió aceptablemente ante el Pincha. ​​​​​ Con esto, el probable once inicial rojinegro es: Luciano Pocrnjic; José San Román, Sebastián Domínguez, Néstor Moiraghi, Nehuén Paz; Juan Ignacio Sills, Facundo Quignon; Joel Amoroso, Mauro Formica, Maximiliano Rodríguez; Ignacio Scocco.

