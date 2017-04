Osella, sin retoques para visitar al Globo

Newell's tiene en mente un solo objetivo para esta temporada: pelearle palmo a palmo a Boca el título hasta el final. Y para eso, deberá ganarle a Huracán el próximo sábado a las 16 con arbitraje de Héctor Paletta y rogar que el Xeneize, que marcha tres puntos arriba, deje alguna unidad en el caminoante Arsenal. Para este juego, el entrenador Diego Osella no tiene lesionados ni suspendidos, por lo que es factible que repita la alineación que salió a escena en Mar del Plata, que es el once ideal para el DY y la escuadra la que viene jugando en las últimas presentaciones. Así, el equipo sería: Pocrnjic; San Román, Moiraghi, Domínguez, Paz; Sills, Quignon; Amoroso, Formica, Maxi Rodríguez; Scocco. Por otra parte, la dirigencia tiene previsto cancelar en el día de hoy parte de la deuda que mantiene con los jugadores (la otra se programó para la semana que viene) y pagarle además a los empleados, que mantienen un paro que levantarían en el transcurso del día de hoy.

