Osella, sin ropa del club, afirmó que repetirá equipo ante el Rojo

El DT remarcó que el plantel rojinegro "es muy profesional" y cuenta con "grandes líderes, con sentido de pertenencia". "Cuando me tocó asumir sabía por comentarios a los futbolistas que iba a dirigir, pero no pensé que eran de tamaña magnitud. El día a día es fantástico", concluyó.

El entrenador pidió a los periodistas "sólo hablar de fútbol" e informó que repetirá el once inicial que jugó ante Huracán el fin de semana pasado en Parque Patricios.

