Otro día de reuniones para definir el futuro de Maxi

Si bien las aguas leprosas ya vienen agitadas por el increíble viraje del pase de Giovanni Zarfino, la inquietud principal por estas horas en el mundo Newell's viene del lado de Maxi Rodríguez, quien sigue sin comunicar su decisión acerca de su futuro.



Es que la pretemporada ya comenzó y la Fiera se encuentra desligado de la institución luego de que venciera su contrato el pasado 30 de junio. Si bien ha mantenido contactos asiduos con el técnico Juan Manuel Llop y la dirigencia, no dio todavía ninguna sobre el camino que recorrerá.



El directivo comisionado para llevar adelante las reuniones con el capitán ñubelista es el protesorero Carlos Cantarelli; con el presidente, Eduardo Bermúdez, la relación no quedó del todo bien tras los chispazos provocados por los atrasos salariales y las medidas de fuerza que tomó el plantel.



Si bien ningún allegado a Maxi habló, trascendió que el futbolista aguarda que el plantel tome forma para saber a qué objetivo le apuntarán, luego del éxodo de figuras del equipo del semestre pasado que encabezaron Scocco y Formica.



En ese sentido, es de suponer que desprolijidades como la de Zarfino no ayudan a convencer a Maxi, que igual tendría decidido (en caso de no continuar en Newell's), no vestir la camiseta de ningún otro equipo de nuestro país.