Para Marín, la reanudación del torneo depende de los dirigentes

"Desde el primer día que asumí afirmé que ni éste ni ningún gobierno debe subvencionar a ningún deporte. Luego hubo una especie de clamor popular. El gobierno no pone más un centavo en el fútbol. Segundo, se tienen que aprobar los estatutos de la FIFA , que tienen vigencia internación", comentó en Radio La Red.

El coordinador de Fútbol para Todos, Fernando Marín, señaló que es responsabilidad de los dirigentes de los clubes que se reanude el torneo. Afirmó que "el gobierno no pone más un centavo en el fútbol". Las declaraciones tienen lugar un día después de que los presidentes de varias instituciones se reunieran en la Casa Rosada con el secretario de la Presidencia.

