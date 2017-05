Para buscar oxígeno, Newell's ya lanza el bono para el clásico

La dirigencia de Newell's intenta capear el temporal económico financiero que azota al club. Y lo hace tratando de agudizar el ingenio en el afán de obtener lo antes posible recursos genuinos que le permitan afrontar deudas que ponen en jaque el funcionamiento del club, como la que mantienen con los empleados. Por eso, la comisión directiva informó que el bono que se les exigirá a los hinchas para poder entrar al Coloso en el clásico ante Central por la fecha 24 se pondrá a la venta esta misma semana, a pesar de que primero vendrá el encuentro ante Independiente del próximo domingo a las 20.15. La novedad es que aquellos que adquieran este ticket especial (exigible a mayores de 6 años) desde este jueves y hasta el viernes 12 de mayo tendrá un valor menor al de $200, que es el que se pagará el fin de semana del partido. Quienes lo compren antes pagarán $150. Los lugares en los que se podrán comprar los bonos son: oficina de atención al socio, tiendas oficiales, complejo Malvinas y sistema “Boletería Vip”, que se encuentra en la página oficial del club. En relación al equipo, Osella tendrá a todos sus jugadores a disposición y podría repetir la formación que viene de vencer a Huracán, a pesar de que el DT no quedó conforme con el rendimiento y podría aplicar alguna variante. Una posibilidad: Jacobo Mansilla por Joel Amoroso, cambio que el entrenador realizó en el entretiempo en el Ducó.

