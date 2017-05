Para seguir prendido, el convulsionado Newell's recibe a Independiente

Pese a que su posición en la tabla de posiciones dice todo lo contrario, Newell's vivió una de sus semanas más difíciles. Es que en estos últimos días recrudeció el conflicto latente entre dirigentes y jugadores, que se cansaron de las promesas de pago incumplidas y salieron con todo contra la comisión directiva. Todo, en vísperas del encuentro de hoy a las 20.15 ante Independiente.



El efecto del triunfo ante Huracán, que le sirvió para seguir cerca de Boca, se difuminó rápidamente: primero, por el nuevo paro de los empleados del club (enojados por tres despidos) y luego con la guerra de comunicados que llevó el nivel de tensión a límites insospechados. Así, entre turblencias, transcurrieron los días de práctica en Bella Vista.



En el medio de eso, el técnico Diego Osella trató de que los futbolistas enfocaran sus energías en este cruce, escala previa al clásico del otro domingo y clave para sostener sus aspiraciones (tiene 45 puntos, está a 4 de Boca y hace 7 que no pierde). Y ratificó a los mismos once que vienen de ganar en el Tomás Ducó, jugando mal pero defendiendo bien y siendo efectivos.



Si bien se especuló con la posible salida de Joel Amoroso de la alineación, ya que en el entretiempo del juego con Huracán fue reemplazado por Jacobo Mansilla, en la práctica de fútbol el conductor del plantel ratificó al número 20 entre los titulares.



Enfrente estará el peligroso Rojo de Ariel Holan, que también viene de siete encuentros sin perder (aunque de esos empató cuatro) y con un partido menos, marcha a 14 unidades de la cima). La semana pasada, empató con Estudiantes y mantuvo su lugar entre los clasificados a la Sudamericana.



En relación al equipo, la duda está en el mediocampo entre Walter Ervitti y Diego Rodríguez. Es que el ex Boca se repuso de un esguince en la rodilla izquierda que lo sacó de dos juegos y recién volvió ante el Pincha por apenas 12 minutos. Aparte de esta duda, los demás serían los mismos.



El árbitro del pleito será Fernando Espinoza y lo transmitirá Radio 2.

