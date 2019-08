La reunión entre dirigentes de Barcelona y del París Saint Germain (PSG) por el regreso de Neymar al club catalán terminó sin acuerdo y sin avances significativos por parte de los dos clubes que mantuvieron sus posiciones conocidas, según la prensa francesa. Y crece el rumor de que podría ir a Real Madrid.

De acuerdo a la prensa francesa, el equipo catalán volvió a plantear el canje de Neymar por Philippe Coutinho, al que da un valor de 120 millones de euros, y el pago complementario de entre 60 y 80 millones, una cifra considerada muy baja por el PSG, que estuvo representado en particular por su director deportivo, Leonardo.

Por eso, en el Madrid se frotan las manos por la que creen sería una ruidosa transferencia en el mercado europeo. Y los hinchas culés no quieren ni pensar en esa posibilidad, aunque para uno de los ídolos brasileños del club blaugrana eso no sería una traición de parte de Ney.

Rivaldo y Ronaldo, en un reencuentro de leyendas del Barsa.

"Si ficha por el Real Madrid yo no lo vería como una traición después de haber dejado el Barcelona para fichar por el PSG y ahora volar a Madrid. Eso no es dejar directamente a tu equipo para reforzar al eterno enemigo. No es traición para mí", aclaró el brasileño.

Sin embargo, los deseos de Rivaldo no van por el mismo camino: "Yo preferiría que fichara por el Barcelona y apuesto que si tiene la oportunidad de volver a un lugar donde ha sido feliz y donde conoce a la mayoría de sus compañeros, seguro que le encantaría. Pero claro, eso depende de la oferta que haga el Barcelona", agregó.

"El PSG no va a aceptar una peor oferta del Barcelona por Neymar solo porque Neymar quiera irse allí. No van a perder dinero y, obvio, solo aceptarán la mejor oferta", puntualizó el campeón del mundo con Brasil.

Aún así, según el brasileño, en Madrid también "podría encontrar su fútbol". "Lo que está claro es que los dos grandes lo quieren y eso seguramente haga a Neymar estar más ansioso si cabe por dejar París", añadió.