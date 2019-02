Parot y Herrera, en la lista de concentrados canallas para el clásico

Edgardo Bauza no confirmó el equipo para disputar el clásico con Newell’s este domingo a las 17.10, pero al menos dio a conocer la lista de concentrados para el partido más importante en este arranque de la temporada 2019. Son 20 jugadores citados, entre los que figuran Alfonso Parot y Germán Herrera, que en la semana no pudieron entrenar por molestias físicas. El que no está a disposición es el colombiano Jarlan Barrera, que iba a ir al banco.

La lista de citados se aguardaba con ansiedad porque Bauza no había confirmado el equipo e la conferencia de prensa y había sembrado dudas sobre la disponibilidad de Parot y de Herrera.

Los dos aparecen en la nómina de concentrados para el clásico: el lateral izquierdo sería titular a pesar de la molestia que tiene en el psoas y “Chaco” irá al banco de suplentes.

El que no está disponible es el colombiano Jarlan Barrera, que se desgarró –falta la confirmación oficial de los estudios- en uno de los entrenamientos de la semana. Tampoco su compatriota Duván Vergara, con problemas musculares.

Los citados por el Patón son:

Arqueros: Jeremías Ledesma y Josué Ayala

Defensores: Matías Caruzzo, Gonzalo Bettini, Alfonso Parot, Miguel Barbieri, Nahuel Molina, Óscar Cabezas y Marcelo Ortíz

Mediocampistas: Fabián Rinaudo, Leonardo Gil, Agustín Allione, Washington Camacho, Andrés Lioi, Emmanuel Ojeda y Pablo Becker

Delanteros: Fernando Zampedri, Claudio Riaño, Germán Herrera y Maximiliano Lovera

Con esta definición, el equipo de Central que se perfila para iniciar el clásico es: Ledesma; Bettini, Caruzzo, Barbieri, Parot; Allione, Rinaudo, Gil, Camacho; Riaño y Zampedri.