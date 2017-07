Peñarol anunció la llegada de Maxi Rodríguez

Se develó el misterio acerca del futuro inmediato de Maxi Rodríguez. Tras su alejamiento de Newell's, el club uruguayo Peñarol anunció, a través de su cuenta oficial de Twitter, que el volante seguirá su carrera vistiendo la camiseta aurinegra. La Fiera tiene previsto viajar desde Buenos Aires a Montevideo junto al presidente de la institución carbonera, Juan Pedro Damiani. El viernes será presentado y desde el mismo sábado se incorporará al plantel que trabaja en Solanas a las órdenes de Leo Ramos. De acuerdo a lo que trascendió, luego de un extenso intercambio de ofertas y contraofertas, se alcanzó un acuerdo por el que Maxi firmará por una temporada. Y para acompañarlo en su aclimatación al nuevo club, contará con la compañía de un viejo conocido: Fabricio Formiliano, que junto a Walter Gargano es una de las tres caras nuevas de Peñarol. El ex defensor leproso pudo acordar con los carboneros una vez que Danubio, club dueño de su ficha, dio el visto bueno. La presentación de la Fiera será el miércoles 9 de agosto en un partido amistoso con Estudiantes de La Plata, en el estadio Campeón del Siglo. Antes, la semana que viene, Maxi seguramente ganará minutos en un amistoso de preparación contra un rival local.

